Коликов Евдоким Около 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коликов Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Коликов Артамон

Мать: Коликова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коликова Матрёна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Коликов Максим

Мать ребёнка: Коликова Матрёна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Коликова) Акулина

Мать ребёнка: Коликова Матрёна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Коликова) Домна

Мать ребёнка: Коликова Матрёна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Коликов Афанасий

Мать ребёнка: Коликова Матрёна

Смерть
Неизвестно

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