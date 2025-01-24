Коликов Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Коликов Артамон
Мать: Коликова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коликова Матрёна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Коликов Максим
Мать ребёнка: Коликова Матрёна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Коликова) Акулина
Мать ребёнка: Коликова Матрёна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Коликова) Домна
Мать ребёнка: Коликова Матрёна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Коликов Афанасий
Мать ребёнка: Коликова Матрёна
Смерть
Неизвестно