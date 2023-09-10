Макеева (Носкова) Вера Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1987
Рождение ребёнка
15.11.2010
Дочь: Макеева Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Макеев Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
20.11.2013
Дочь: Макеева Мария Петровна
Отец ребёнка: Макеев Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
18.11.2018
Сын: Макеев Иван Петрович
Отец ребёнка: Макеев Петр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно