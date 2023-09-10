Макеева (Носкова) Вера Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева (Носкова) Вера Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1987

Отец: Носков Виктор Николаевич

Мать: Носкова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
15.11.2010

Дочь: Макеева Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Макеев Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
20.11.2013

Дочь: Макеева Мария Петровна

Отец ребёнка: Макеев Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
18.11.2018

Сын: Макеев Иван Петрович

Отец ребёнка: Макеев Петр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макеев Петр Сергеевич

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