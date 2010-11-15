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Макеева Анастасия Петровна
Макеева Анастасия Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.11.2010
Пол
Женский
Отец
Макеев Петр Сергеевич
1989 г.р.
Мать
Макеева (Носкова) Вера Викторовна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.2010
Отец:
Макеев Петр Сергеевич
Мать:
Макеева Вера Викторовна
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