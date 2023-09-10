Носков Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосков Виктор Николаевич

Носков Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1985

Сын: Носков Алексей Викторович

Мать ребёнка: Носкова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
07.05.1987

Дочь: Макеева Вера Викторовна

Мать ребёнка: Носкова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
27.07.1989

Сын: Носков Николай Викторович

Мать ребёнка: Носкова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
14.07.1991

Дочь: Суслова Мария Викторовна

Мать ребёнка: Носкова Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Любовь Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close