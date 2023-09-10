Носков Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.1985
Сын: Носков Алексей Викторович
Мать ребёнка: Носкова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
07.05.1987
Дочь: Макеева Вера Викторовна
Мать ребёнка: Носкова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
27.07.1989
Сын: Носков Николай Викторович
Мать ребёнка: Носкова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
14.07.1991
Дочь: Суслова Мария Викторовна
Мать ребёнка: Носкова Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно