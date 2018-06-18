Шугурова (Мотова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шугурова (Мотова) Мария Федоровна

Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

27.03.1940

Дата смерти

18.06.2018

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1940

Отец: Мотов Федор Матвеевич

Мать: не указана

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шугуров Николай Александрович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шугуров Николай Александрович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шугуров Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шугуров Николай Александрович

Смерть
18.06.2018
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