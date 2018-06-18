Шугурова (Мотова) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения27.03.1940
Дата смерти18.06.2018
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1940
Отец: Мотов Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
12.01.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.2018