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Шугуров Николай Александрович

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Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шугуров Александр

Мать: Шугурова Анастасия Феофановна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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