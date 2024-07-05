Илья Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Артемий
Мать: Ирина Флоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Филипп Ильич
Мать ребёнка: Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Екатерина Павловна
Смерть
Неизвестно