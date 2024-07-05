Илья Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Артемий

Мать: Ирина Флоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Филипп Ильич

Мать ребёнка: Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно

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