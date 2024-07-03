Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1770

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1700 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Флоровна

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Марфа Артемьевна

Мать ребёнка: Ирина Флоровна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Илья Артемьевич

Мать ребёнка: Ирина Флоровна

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Ксения Артемьевна

Мать ребёнка: Ирина Флоровна

Смерть
До 1770
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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