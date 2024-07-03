Артемий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1770
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Флоровна
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Марфа Артемьевна
Мать ребёнка: Ирина Флоровна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Илья Артемьевич
Мать ребёнка: Ирина Флоровна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Ксения Артемьевна
Мать ребёнка: Ирина Флоровна
Смерть
До 1770
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)