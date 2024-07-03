Ирина Флоровна
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Марфа Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий
Рождение ребёнка
1735
Сын: Илья Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Ксения Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий
Смерть
Неизвестно