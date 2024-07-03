Ирина Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Флоровна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Марфа Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий

Рождение ребёнка
1735

Сын: Илья Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Ксения Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий

Смерть
Неизвестно

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