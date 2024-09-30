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Бебелин Александр Федорович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.03.1931

Дата смерти

07.04.1960

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1931

Отец: Бебелин Федор Иванович

Мать: Бебелина (Смирнова) Антонина Арсеньевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
21.02.1955

Жена: Соколова (Бебелина) Тамара Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова (Бебелина) Тамара Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова (Бебелина) Тамара Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.04.1960
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Многочисленный перелом костей свода и основания черепа

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