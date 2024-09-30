Бебелин Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения01.03.1931
Дата смерти07.04.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1931
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.02.1955
Рождение ребёнка
22.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова (Бебелина) Тамара Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова (Бебелина) Тамара Дмитриевна
Смерть
07.04.1960
Причина смерти: Многочисленный перелом костей свода и основания черепа