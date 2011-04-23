Соколова (Бебелина) Тамара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Бебелина) Тамара Дмитриевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.11.1928

Дата смерти

23.04.2011

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1928

Отец: Соколов Дмитрий Дмитриевич

Мать: Соколова Александра Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
21.02.1955

Муж: Бебелин Александр Федорович

Рождение ребёнка
22.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бебелин Александр Федорович

Рождение ребёнка
02.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бебелин Александр Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
23.04.2011
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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