Соколова (Бебелина) Тамара Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1928
Дата смерти23.04.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1928
Бракосочетание
21.02.1955
Рождение ребёнка
22.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бебелин Александр Федорович
Рождение ребёнка
02.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бебелин Александр Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.04.2011