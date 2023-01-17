Ги Де Вольховинская Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Холявинский Альбин Иосифович
Отец ребёнка: Холявинский Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холявинский Бронислав Иосифович
Отец ребёнка: Холявинский Иосиф
Бар, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холявинский Адольф Иосифович
Отец ребёнка: Холявинский Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Холявинский Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холявинская Леонида Иосифовна
Отец ребёнка: Холявинский Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холявинская Розалия ( Рузя Иосифовна
Отец ребёнка: Холявинский Иосиф
Смерть
Неизвестно