Ги Де Вольховинская Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ги Де Вольховинская Виктория

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Холявинский Альбин Иосифович

Отец ребёнка: Холявинский Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холявинский Бронислав Иосифович

Отец ребёнка: Холявинский Иосиф

Бар, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холявинский Адольф Иосифович

Отец ребёнка: Холявинский Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холявинский Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холявинская Леонида Иосифовна

Отец ребёнка: Холявинский Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холявинская Розалия ( Рузя Иосифовна

Отец ребёнка: Холявинский Иосиф

Смерть
Неизвестно
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