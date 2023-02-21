Холявинский Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Холявинский Альбин Иосифович
Мать ребёнка: Ги Де Вольховинская Виктория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитюк Розалия ( Рузя) Иосифовна
Мать ребёнка: Ги Де Вольховинская Виктория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холявинская Леонида Иосифовна
Мать ребёнка: Ги Де Вольховинская Виктория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холявинский Бронислав Иосифович
Мать ребёнка: Ги Де Вольховинская Виктория
Бар, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холявинский Адольф Иосифович
Мать ребёнка: Ги Де Вольховинская Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно