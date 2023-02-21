Холявинский Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холявинский Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Холявинский Альбин Иосифович

Мать ребёнка: Ги Де Вольховинская Виктория

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитюк Розалия ( Рузя) Иосифовна

Мать ребёнка: Ги Де Вольховинская Виктория

Меджибож, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холявинская Леонида Иосифовна

Мать ребёнка: Ги Де Вольховинская Виктория

Меджибож, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холявинский Бронислав Иосифович

Мать ребёнка: Ги Де Вольховинская Виктория

Бар, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холявинский Адольф Иосифович

Мать ребёнка: Ги Де Вольховинская Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ги Де Вольховинская Виктория

Смерть
Неизвестно
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