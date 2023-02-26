Хритонов Василий Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: Хритонов Савелий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Хритонов Исидор (Сидор) Васильев
Мать ребёнка: Хритонова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Хритонова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
До 1848
Сын: Хритонов (харитонов) Василий Васильев
Мать ребёнка: Хритонова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1862
Мать ребёнка: Хритонова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
08.05.1865
Сын: Хритонов Николай Васильев
Мать ребёнка: Хритонова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
01.04.1868
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Хритонова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
24.08.1869
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Хритонова Евдокия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно