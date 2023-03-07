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Хритонов Николай Васильев

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

08.05.1865

Дата смерти

09.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1865

Отец: Хритонов Василий Савельев

Мать: Хритонова Евдокия Иванова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.11.1888

Сын: Харитонов Иван Николаев

Мать ребёнка: Хритонова Елена Григорьева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Военная служба
1888
билетный солдат
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Хритонов Николай Николаев

Мать ребёнка: Хритонова Елена Григорьева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1900

Сын: Харитонова Устинья Николаева

Мать ребёнка: Хритонова Елена Григорьева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.04.1906

Сын: Харитонов Никита Николаев

Мать ребёнка: Хритонова Елена Григорьева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хритонова Елена Григорьева

Смерть
09.04.1912
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от чахотки
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