Хритонов Николай Васильев
Место рождения
Дата рождения08.05.1865
Дата смерти09.04.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1865
Рождение ребёнка
09.11.1888
Мать ребёнка: Хритонова Елена Григорьева
Военная служба
1888
билетный солдат
Рождение ребёнка
До 1898
Сын: Хритонов Николай Николаев
Мать ребёнка: Хритонова Елена Григорьева
Рождение ребёнка
01.04.1900
Сын: Харитонова Устинья Николаева
Мать ребёнка: Хритонова Елена Григорьева
Рождение ребёнка
30.04.1906
Сын: Харитонов Никита Николаев
Мать ребёнка: Хритонова Елена Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1912
Причина смерти: от чахотки