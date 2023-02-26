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Хритонова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Хритонов Исидор (Сидор) Васильев

Отец ребёнка: Хритонов Василий Савельев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Хритонов Павел Васильев

Отец ребёнка: Хритонов Василий Савельев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1848

Сын: Хритонов (харитонов) Василий Васильев

Отец ребёнка: Хритонов Василий Савельев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1862

Сын: Хритонов Иван Васильев

Отец ребёнка: Хритонов Василий Савельев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.05.1865

Сын: Хритонов Николай Васильев

Отец ребёнка: Хритонов Василий Савельев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1868

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Хритонов Василий Савельев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.08.1869

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Хритонов Василий Савельев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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