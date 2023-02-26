Хритонова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Хритонов Исидор (Сидор) Васильев
Отец ребёнка: Хритонов Василий Савельев
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Хритонов Василий Савельев
Рождение ребёнка
До 1848
Сын: Хритонов (харитонов) Василий Васильев
Отец ребёнка: Хритонов Василий Савельев
Рождение ребёнка
01.01.1862
Отец ребёнка: Хритонов Василий Савельев
Рождение ребёнка
08.05.1865
Сын: Хритонов Николай Васильев
Отец ребёнка: Хритонов Василий Савельев
Рождение ребёнка
01.04.1868
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Хритонов Василий Савельев
Рождение ребёнка
24.08.1869
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Хритонов Василий Савельев
Смерть
Неизвестно