Хритонов Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ирина Савельева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1814
Сын: Хритонов Василий Савельев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: ?
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно