Хритонов Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хритонов Савелий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ирина Савельева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1814

Сын: Хритонов Василий Савельев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1845

Сын: Хритонов Стефан Савелиев

Мать ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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