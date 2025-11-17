Прасковья Афанасьева 1785 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Афанасьева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1785 ст.

умерла После 1834 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Супруги
Матвей Михайлов1783 ст. г.р.
Дети
Прескухина Дарья Матвеева1806 ст. г.р.
Акулина Матвеева1808 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1806 ст.

Муж: Матвей Михайлов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Прескухина Дарья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Михайлов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Акулина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Михайлов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
02.04.1813 ст.

Сын: Советов Трофим Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Михайлов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Бобкова Мавра Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Михайлов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Советов Андрей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Михайлов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Гаврила Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Михайлов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Филипп Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Михайлов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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