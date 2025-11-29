Филипп Матвеев 1824 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Филипп Матвеев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1824 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Матвей Михайлов1783 ст. г.р.
Мать
Прасковья Афанасьева1785 ст. г.р.
Супруги
Ульяна НикитинаОколо 1824 ст. г.р.
Дети
Васса Филиппова13.08.1853 ст. г.р.
Николай Филиппов03.05.1855 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: Матвей Михайлов

Мать: Прасковья Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
До 1852 ст.

Жена: Ульяна Никитина

брак не найден. известен по факту рождения дочери в 1853

Рождение ребёнка
13.08.1853 ст.

Дочь: Васса Филиппова

Мать ребёнка: Ульяна Никитина

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Выселки. пом. Соболев. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
03.05.1855 ст.

Сын: Николай Филиппов

Мать ребёнка: Ульяна Никитина

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Соболевка. пом. Соболев. крест. безфамильные.

Смерть
Неизвестно

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