Филипп Матвеев
мужской, родился 1824 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецМатвей Михайлов1783 ст. г.р.
МатьПрасковья Афанасьева1785 ст. г.р.
Супруги
Ульяна НикитинаОколо 1824 ст. г.р.
Дети
Васса Филиппова13.08.1853 ст. г.р.
Николай Филиппов03.05.1855 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: Матвей Михайлов
Мать: Прасковья Афанасьева
Бракосочетание
До 1852 ст.
Жена: Ульяна Никитина
Рождение ребёнка
13.08.1853 ст.
Дочь: Васса Филиппова
Мать ребёнка: Ульяна Никитина
Рождение ребёнка
03.05.1855 ст.
Сын: Николай Филиппов
Мать ребёнка: Ульяна Никитина
Смерть
Неизвестно