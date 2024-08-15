Прескухина Дарья Матвеева
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: Матвей Михайлов
Мать: Прасковья Афанасьева
Место жительства
После 1816 ст.
Дворовый человек подполковницы Ольги Ефимовны Никифоровой. Впервые появляется в РС 1834.
Бракосочетание
До 1827 ст.
Рождение ребёнка
12.06.1827 ст.
Дочь: (Прескухина) Елизавета Карпова
Отец ребёнка: Прескухин Карп Филиппов-Феофилактов
Восприемник
04.09.1827 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
У дворового человека Ивана Иванова дочери Елизаветы
Рождение ребёнка
26.05.1831 ст.
Отец ребёнка: Прескухин Карп Филиппов-Феофилактов
Родители указаны крестьянами
Рождение ребёнка
28.09.1833 ст.
Отец ребёнка: Прескухин Карп Филиппов-Феофилактов
Дворовый человек подполковницы Ольги Ефимовны Никифоровой.
Рождение ребёнка
10.02.1836 ст.
Дочь: (Прескухина) Анна Карпова
Отец ребёнка: Прескухин Карп Филиппов-Феофилактов
дворовые наследников Никифоровых. Указаны без фамилии
Рождение ребёнка
26.01.1838 ст.
Дочь: (Прескухина) Мария Карпова
Отец ребёнка: Прескухин Карп Филиппов-Феофилактов
дворовые с Фамилией Прескухин
Смерть
Неизвестно