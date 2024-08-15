Прескухина Дарья Матвеева 1806 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Прескухина Дарья Матвеева

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: Матвей Михайлов

Мать: Прасковья Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
После 1816 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дворовый человек подполковницы Ольги Ефимовны Никифоровой. Впервые появляется в РС 1834.
Бракосочетание
До 1827 ст.

Муж: Прескухин Карп Филиппов-Феофилактов

Рождение ребёнка
12.06.1827 ст.

Дочь: (Прескухина) Елизавета Карпова

Отец ребёнка: Прескухин Карп Филиппов-Феофилактов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник
04.09.1827 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
У дворового человека Ивана Иванова дочери Елизаветы
Рождение ребёнка
26.05.1831 ст.

Сын: Прескухин Никита Карпов

Отец ребёнка: Прескухин Карп Филиппов-Феофилактов

Родители указаны крестьянами
Рождение ребёнка
28.09.1833 ст.

Сын: Прескухин Иван Карпов

Отец ребёнка: Прескухин Карп Филиппов-Феофилактов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дворовый человек подполковницы Ольги Ефимовны Никифоровой.
Рождение ребёнка
10.02.1836 ст.

Дочь: (Прескухина) Анна Карпова

Отец ребёнка: Прескухин Карп Филиппов-Феофилактов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
дворовые наследников Никифоровых. Указаны без фамилии
Рождение ребёнка
26.01.1838 ст.

Дочь: (Прескухина) Мария Карпова

Отец ребёнка: Прескухин Карп Филиппов-Феофилактов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
дворовые с Фамилией Прескухин
Смерть
Неизвестно

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