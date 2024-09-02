Семён Родионович
Место рожденияКононово
Дата рожденияОколо 1738 ст.
Дата смертиПосле 1745 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738 ст.
Отец: Родион Игнатович
Мать: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Матвеевна
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Сын: Федор Семенович
Мать ребёнка: Федосья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: Федосья Матвеевна
Смерть
После 1745 ст.