Семён Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён Родионович

Семён Родионович

Место рождения

Кононово

Дата рождения

Около 1738 ст.

Дата смерти

После 1745 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1699 г.р.

Мать

Около 1724 г.р.

Жена

Около 1736 г.р.

Дети

Около 1792 г.р.
Около 1797 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738 ст.

Отец: Родион Игнатович

Мать: Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Матвеевна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Сын: Федор Семенович

Мать ребёнка: Федосья Матвеевна

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: Федосья Матвеевна

Смерть
После 1745 ст.
Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.