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Федосья Матвеевна

Место рождения

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Около 1736 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Около 1792 г.р.
Около 1797 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Родионович

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Сын: Федор Семенович

Отец ребёнка: Семён Родионович

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Семён Родионович

Смерть
Неизвестно
Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

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