Федосья Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Родионович
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Сын: Федор Семенович
Отец ребёнка: Семён Родионович
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Семён Родионович
Смерть
Неизвестно