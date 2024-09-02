Родион Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Игнатович

Место рождения

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Около 1699 ст.

Дата смерти

Около 1784 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1724 г.р.

Дети

Около 1738 г.р.
Около 1753 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.

Сын: Семён Родионович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Сын: Иван Родионович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Около 1784 ст.
Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

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