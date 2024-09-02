Родион Игнатович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1699 ст.
Дата смертиОколо 1784 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.
Сын: Семён Родионович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Сын: Иван Родионович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Смерть
Около 1784 ст.