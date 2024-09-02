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Пелагея Ивановна

Место рождения

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1699 г.р.

Дети

Около 1738 г.р.
Около 1753 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Игнатович

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1738 ст.

Сын: Семён Родионович

Отец ребёнка: Родион Игнатович

Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Сын: Иван Родионович

Отец ребёнка: Родион Игнатович

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд

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