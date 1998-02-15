Филин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилин Константин

Филин Константин

avatar

Место рождения

Ольховка, Больше-Липовицкая волость, Тамбовский уезд

Дата рождения

10.04.1935

Дата смерти

15.02.1998

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1935

Отец: Филин Алексей

Мать: Арина

Ольховка, Больше-Липовицкая волость, Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1954

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
16.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Смерть
15.02.1998
Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close