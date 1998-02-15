Филин Константин
Место рождения
Дата рождения10.04.1935
Дата смерти15.02.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1935
Отец: Филин Алексей
Мать: Арина
Рождение ребёнка
16.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Смерть
15.02.1998
Лыткарино, Лыткарино, Московская область