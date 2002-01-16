Васильева (Бодрокова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Бодрокова) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1933

Дата смерти

16.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1933

Отец: Бодрокова Александр

Мать: Бодракова Прасковья

Рождение ребёнка
20.06.1966

Сын: Васильев Владимир

Отец ребёнка: Васильев Николай

Ратча, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Николай

Смерть
16.01.2002
Лющик, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Большие Ляды, Новоржевский уезд, Псковская губерния
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