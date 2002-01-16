Васильева (Бодрокова) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1933
Дата смерти16.01.2002
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1933
Отец: Бодрокова Александр
Мать: Бодракова Прасковья
Рождение ребёнка
20.06.1966
Сын: Васильев Владимир
Отец ребёнка: Васильев Николай
Ратча, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Николай
Смерть
16.01.2002
Лющик, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Большие Ляды, Новоржевский уезд, Псковская губерния