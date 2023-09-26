Васильев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Анна

Рождение ребёнка
20.06.1966

Сын: Васильев Владимир

Мать ребёнка: Васильева Антонина

Ратча, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Антонина

Смерть
Неизвестно
Лющик, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Большие Ляды, Новоржевский уезд, Псковская губерния
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