Васильев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Анна
Рождение ребёнка
20.06.1966
Сын: Васильев Владимир
Мать ребёнка: Васильева Антонина
Ратча, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Антонина
Смерть
Неизвестно
Лющик, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Большие Ляды, Новоржевский уезд, Псковская губерния