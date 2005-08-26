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Шевелев Александр Евстафьевич

Место рождения

Булатово, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.05.1927

Дата смерти

26.08.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927

Отец: Шевелев Евстафий Илларионович

Мать: скрыто настройками приватности

Булатово, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевелева (Савченко) Надежда Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевелева (Савченко) Надежда Макаровна

Бракосочетание
08.05.1948

Жена: Шевелева (Савченко) Надежда Макаровна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевелева (Савченко) Надежда Макаровна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
26.08.2005
Березники, город Березники, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Березники, город Березники, Пермский край

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