Шевелев Александр Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1927
Дата смерти26.08.2005
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927
Отец: Шевелев Евстафий Илларионович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
08.05.1948
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.05.1956
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
26.08.2005
Похороны
Неизвестно