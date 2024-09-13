Шевелева (Савченко) Надежда Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
08.05.1948
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.05.1956
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно