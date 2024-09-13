Шевелева (Савченко) Надежда Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева (Савченко) Надежда Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савченко Макар Никифорович

Мать: Савченко (Коблик) Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевелев Александр Евстафьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевелев Александр Евстафьевич

Бракосочетание
08.05.1948

Муж: Шевелев Александр Евстафьевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
15.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевелев Александр Евстафьевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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