Пронина Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

29.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1922

Дочь: Борисова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Пронин Василий Максимович

Рождение ребёнка
22.03.1928

Дочь: Кадышева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Пронин Василий Максимович

Рождение ребёнка
23.05.1930

Дочь: Пустотина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Пронин Василий Максимович

Андижан, Узбекистан
Рождение ребёнка
04.12.1935

Сын: Пронин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Пронин Василий Максимович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Василий Максимович

Смерть
29.07.1949
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