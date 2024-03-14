Пронина Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти29.07.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.06.1922
Дочь: Борисова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Пронин Василий Максимович
Рождение ребёнка
22.03.1928
Дочь: Кадышева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Пронин Василий Максимович
Рождение ребёнка
23.05.1930
Дочь: Пустотина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Пронин Василий Максимович
Андижан, Узбекистан
Рождение ребёнка
04.12.1935
Сын: Пронин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Пронин Василий Максимович
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1949