Свердлов Стефан Иванович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
02.09.1879
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Извекова Анастасия Стефановна
Мать ребёнка: Свердлова Устинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.10.1891
Дочь: Бедюхова Пелагея Стефановна
Мать ребёнка: Свердлова Устинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.08.1900
Дочь: Тихвинская Наталья Стефановна
Мать ребёнка: Свердлова Устинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.10.1912
Дочь: Мелания Стефановна
Мать ребёнка: Свердлова Устинья Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно