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Свердлов Стефан Иванович

Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Свердлов Иван Иванович

Мать: Свердлова Пелагея Васильевна

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
02.09.1879

Жена: Свердлова Устинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Извекова Анастасия Стефановна

Мать ребёнка: Свердлова Устинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.10.1891

Дочь: Бедюхова Пелагея Стефановна

Мать ребёнка: Свердлова Устинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.08.1900

Дочь: Тихвинская Наталья Стефановна

Мать ребёнка: Свердлова Устинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.10.1912

Дочь: Мелания Стефановна

Мать ребёнка: Свердлова Устинья Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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