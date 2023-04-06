Извекова (Свердлова) Анастасия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Свердлова) Анастасия Стефановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Свердлов Стефан Иванович

Мать: Свердлова Устинья Дмитриевна

Бракосочетание
12.09.1904

Муж: Извеков Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
12.03.1905

Дочь: Безпалова Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Извеков Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Извеков Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Извеков Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
25.09.1910

Сын: Извеков Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Извеков Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
19.07.1912

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Извеков Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
11.07.1914

Дочь: Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Извеков Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
27.09.1916

Дочь: Зинаида Тимофеевна

Отец ребёнка: Извеков Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
08.11.1918

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Извеков Тимофей Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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