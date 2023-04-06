Извекова (Свердлова) Анастасия Стефановна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
12.09.1904
Рождение ребёнка
12.03.1905
Дочь: Безпалова Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Извеков Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
01.07.1907
Отец ребёнка: Извеков Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
25.09.1910
Сын: Извеков Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Извеков Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
19.07.1912
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Извеков Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
11.07.1914
Дочь: Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Извеков Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
27.09.1916
Дочь: Зинаида Тимофеевна
Отец ребёнка: Извеков Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
08.11.1918
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Извеков Тимофей Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно