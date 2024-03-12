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Попов Иван Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1776 г.р.

Мать

Вычислено 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Попов Демид Прокопьевич

Мать: Попова Мавра Петровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.

Сын: Попов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Попова Анна Саввовна

Рождение ребёнка
16.04.1821 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Попова Анна Саввовна

Верхний Кущер, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1823 ст.

Сын: Попов Иона Иванович

Мать ребёнка: Попова Анна Саввовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.

Сын: Попов Архип Иванович

Мать ребёнка: Попова Анна Саввовна

Смерть
Неизвестно
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