Попов Иван Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Отец: Попов Демид Прокопьевич
Мать: Попова Мавра Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.
Мать ребёнка: Попова Анна Саввовна
Рождение ребёнка
16.04.1821 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Попова Анна Саввовна
Верхний Кущер, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1823 ст.
Сын: Попов Иона Иванович
Мать ребёнка: Попова Анна Саввовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.
Сын: Попов Архип Иванович
Мать ребёнка: Попова Анна Саввовна
Смерть
Неизвестно