Попова Анна Саввовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1813 ст.
Сын: Попов Савва Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Демидович
МК Карагай 1801-1819 | ГАПК Фонд № 37. Оп.3. Д. 55 | 199
Рождение ребёнка
25.11.1814 ст.
Сын: Попов Петр Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Демидович
МК Карагай 1801-1819 | ГАПК Фонд № 37. Оп.3. Д. 55 | 217
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.
Отец ребёнка: Попов Иван Демидович
Рождение ребёнка
29.06.1817 ст.
Сын: Попов Петр Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Демидович
МК Карагай 1801-1819 | ГАПК Фонд № 37. Оп.3. Д. 55 | 268об
Рождение ребёнка
16.04.1821 ст.
Дочь: (Попова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Демидович
Рождение ребёнка
22.09.1823 ст.
Сын: Попов Иона Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Демидович
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.
Сын: Попов Архип Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Демидович
Смерть
Неизвестно