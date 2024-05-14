Попова Анна Саввовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Анна Саввовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1813 ст.

Сын: Попов Савва Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Демидович

Верхний Кущер, Пермский округ, Уральская область
МК Карагай 1801-1819 | ГАПК Фонд № 37. Оп.3. Д. 55 | 199
Рождение ребёнка
25.11.1814 ст.

Сын: Попов Петр Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Демидович

Верхний Кущер, Пермский округ, Уральская область
МК Карагай 1801-1819 | ГАПК Фонд № 37. Оп.3. Д. 55 | 217
Рождение ребёнка
Вычислено 1817 ст.

Сын: Попов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Демидович

Рождение ребёнка
29.06.1817 ст.

Сын: Попов Петр Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Демидович

Верхний Кущер, Пермский округ, Уральская область
МК Карагай 1801-1819 | ГАПК Фонд № 37. Оп.3. Д. 55 | 268об
Рождение ребёнка
16.04.1821 ст.

Дочь: (Попова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Демидович

Верхний Кущер, Пермский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
22.09.1823 ст.

Сын: Попов Иона Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Демидович

Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.

Сын: Попов Архип Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Демидович

Смерть
Неизвестно

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