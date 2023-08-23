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Попов Иона Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1823 ст.

Отец: Попов Иван Демидович

Мать: Попова Анна Саввовна

Бракосочетание
30.01.1842 ст.

Жена: Попова Мавра Андреевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Дочь: Щипицына Екатерина Ионовна

Мать ребёнка: Попова Мавра Андреевна

д. Вырья
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.

Дочь: Наталья Ионовна

Мать ребёнка: Попова Мавра Андреевна

Смерть
Неизвестно