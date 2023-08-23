Попов Иона Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1823 ст.
Отец: Попов Иван Демидович
Мать: Попова Анна Саввовна
Бракосочетание
30.01.1842 ст.
Жена: Попова Мавра Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Дочь: Щипицына Екатерина Ионовна
Мать ребёнка: Попова Мавра Андреевна
д. Вырья
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.
Дочь: Наталья Ионовна
Мать ребёнка: Попова Мавра Андреевна
Смерть
Неизвестно