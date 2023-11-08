Матфеева Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матфеева Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Лебедев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Лебедев Яков Иванович

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.09.1907

Сын: Большаков Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Лебедев Яков Иванович

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Лебедев Яков Иванович

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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