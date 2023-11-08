Матфеева Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Лебедев Яков Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1907
Сын: Большаков Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Лебедев Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Лебедев Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно