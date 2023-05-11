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Большаков Анатолий Яковлевич

Место рождения

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

18.09.1907

Дата смерти

28.12.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1907

Отец: Иванов Яков

Мать: Матфеева Васса

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
30.01.1931

Жена: Кудряшова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
13.02.1933

Дочь: Большакова Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Кудряшова Евдокия Яковлевна

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.10.1935

Дочь: Большакова Екатерина Анатольевна

Мать ребёнка: Кудряшова Евдокия Яковлевна

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.07.1942

Сын: Большаков Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Кудряшова Евдокия Яковлевна

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.02.1946

Сын: Большаков Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Кудряшова Евдокия Яковлевна

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.09.1949

Дочь: Большакова Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Кудряшова Евдокия Яковлевна

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.11.1955

Дочь: Большакова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Кудряшова Евдокия Яковлевна

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
28.12.1983
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