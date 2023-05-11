Большаков Анатолий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения18.09.1907
Дата смерти28.12.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1907
Отец: Иванов Яков
Мать: Матфеева Васса
Бракосочетание
30.01.1931
Рождение ребёнка
13.02.1933
Дочь: Большакова Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Кудряшова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
15.10.1935
Дочь: Большакова Екатерина Анатольевна
Мать ребёнка: Кудряшова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
25.07.1942
Сын: Большаков Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Кудряшова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
04.02.1946
Сын: Большаков Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Кудряшова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
28.09.1949
Дочь: Большакова Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Кудряшова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
16.11.1955
Дочь: Большакова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Кудряшова Евдокия Яковлевна
Смерть
28.12.1983