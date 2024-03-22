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Плесовских Степан Кирилович

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Плесовских Кирило Петрович

Мать: Плесовских Анисья Родионовна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Петр Плесовских 45 умре в 751-м жена Матрена Осипова, 60, взята в замужество деревни Кулико... Показать все
Смерть
Неизвестно
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