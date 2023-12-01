Плесовских (Шевелёва) Анисья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Плесовских Иван Кирилович
Отец ребёнка: Плесовских Кирило Петрович
Бракосочетание
До 1747
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Плесовских Егор Кирилович
Отец ребёнка: Плесовских Кирило Петрович
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Плесовских Степан Кирилович
Отец ребёнка: Плесовских Кирило Петрович
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Плесовских Арина Кириловна
Отец ребёнка: Плесовских Кирило Петрович
Упоминание
1763
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Петр Плесовских 45 умре в 751-м жена Матрена Осипова, 60, взята в замужество деревни Кулико... Показать все
Смерть
Неизвестно