Плесовских (Шевелёва) Анисья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских (Шевелёва) Анисья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Плесовских Иван Кирилович

Отец ребёнка: Плесовских Кирило Петрович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
До 1747

Муж: Плесовских Кирило Петрович

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Плесовских Егор Кирилович

Отец ребёнка: Плесовских Кирило Петрович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Плесовских Степан Кирилович

Отец ребёнка: Плесовских Кирило Петрович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Плесовских Арина Кириловна

Отец ребёнка: Плесовских Кирило Петрович

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Петр Плесовских 45 умре в 751-м жена Матрена Осипова, 60, взята в замужество деревни Кулико... Показать все
Смерть
Неизвестно
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