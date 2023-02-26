Анисим Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисим Филиппов

Анисим Филиппов

avatar

Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1756

Дата смерти

14.01.1800

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Филипп Иванов

Мать: не указана

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Марк Анисимов

Мать ребёнка: Матрона Петрова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1794

Сын: Демид Анисимов

Мать ребёнка: Матрона Петрова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Иван Анисимов

Мать ребёнка: Матрона Петрова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Петрова

Смерть
14.01.1800
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close