Анисим Филиппов
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1756
Дата смерти14.01.1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Филипп Иванов
Мать: не указана
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Марк Анисимов
Мать ребёнка: Матрона Петрова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1794
Сын: Демид Анисимов
Мать ребёнка: Матрона Петрова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Иван Анисимов
Мать ребёнка: Матрона Петрова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Петрова
Смерть
14.01.1800
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.