Матрона Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Марк Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Филиппов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1794

Сын: Демид Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Филиппов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Иван Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Филиппов

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим Филиппов

Смерть
Неизвестно
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