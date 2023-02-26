Матрона Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Марк Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Филиппов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1794
Сын: Демид Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Филиппов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Иван Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Филиппов
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Филиппов
Смерть
Неизвестно