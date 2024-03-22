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Кулакова (Миногина) Ульяна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1841

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1841

Отец: Миногинъ Федоръ

Мать: Миногина Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.04.1860

Муж: Кулаковъ Трофимъ

Рождение ребёнка
08.11.1862

Сын: Кулаковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1864

Сын: Кулаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1866

Сын: Кулаковъ Флоръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Трофимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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