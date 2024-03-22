Кулакова (Миногина) Ульяна
Место рождения
Дата рождения01.01.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1841
Отец: Миногинъ Федоръ
Мать: Миногина Марфа
Бракосочетание
24.04.1860
Муж: Кулаковъ Трофимъ
Рождение ребёнка
08.11.1862
Сын: Кулаковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Трофимъ
Рождение ребёнка
18.09.1864
Сын: Кулаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Трофимъ
Рождение ребёнка
14.08.1866
Сын: Кулаковъ Флоръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Трофимъ