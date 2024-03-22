Миногина (Макарова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Макарова) Марфа

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Макаровъ Нестеръ

Мать: Макарова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1834

Дочь: Козлова Анастасія

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1835

Сын: Миногинъ Прокофій

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1837

Сын: Миногинъ Егоръ

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1838

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1841

Дочь: Кулакова Ульяна

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1843

Сын: Миногинъ Захаръ

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1845

Сын: Миногинъ Матвей

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1847

Сын: Миногинъ Илья

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1849

Сын: Миногинъ Евмений

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Федоръ

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