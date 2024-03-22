Миногина (Макарова) Марфа
Место рождения
Дата рождения1814
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Макаровъ Нестеръ
Мать: Макарова Авдотья
Рождение ребёнка
01.01.1834
Дочь: Козлова Анастасія
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.07.1835
Сын: Миногинъ Прокофій
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
18.04.1837
Сын: Миногинъ Егоръ
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
05.06.1838
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.01.1841
Дочь: Кулакова Ульяна
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
23.03.1843
Сын: Миногинъ Захаръ
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
06.08.1845
Сын: Миногинъ Матвей
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
17.07.1847
Сын: Миногинъ Илья
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
16.09.1849
Сын: Миногинъ Евмений
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миногинъ Федоръ