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Кулаковъ Трофимъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.09.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1838

Отец: Кулаковъ Ефимъ

Мать: Кулакова Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.04.1860

Жена: Кулакова Ульяна

Рождение ребёнка
08.11.1862

Сын: Кулаковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кулакова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1864

Сын: Кулаковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кулакова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1866

Сын: Кулаковъ Флоръ

Мать ребёнка: Кулакова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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