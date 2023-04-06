Кулаковъ Трофимъ
Место рождения
Дата рождения12.09.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1838
Отец: Кулаковъ Ефимъ
Мать: Кулакова Надежда
Бракосочетание
24.04.1860
Жена: Кулакова Ульяна
Рождение ребёнка
08.11.1862
Сын: Кулаковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кулакова Ульяна
Рождение ребёнка
18.09.1864
Сын: Кулаковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кулакова Ульяна
Рождение ребёнка
14.08.1866
Сын: Кулаковъ Флоръ
Мать ребёнка: Кулакова Ульяна