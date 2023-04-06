1 жена Кувыркина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.12.1832
Сын: Кувыркин Николай Константинов
Отец ребёнка: Кувыркин Константин Федоров
Рождение ребёнка
21.03.1835
Сын: Кувыркин Алексей Константинов
Отец ребёнка: Кувыркин Константин Федоров
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.1, д.13160, л.8об, запись 23
Рождение ребёнка
22.06.1837
Сын: Кувыркин Иван Константинов
Отец ребёнка: Кувыркин Константин Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно