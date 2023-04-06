1 жена Кувыркина Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1 жена Кувыркина Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1832

Сын: Кувыркин Николай Константинов

Отец ребёнка: Кувыркин Константин Федоров

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.03.1835

Сын: Кувыркин Алексей Константинов

Отец ребёнка: Кувыркин Константин Федоров

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.1, д.13160, л.8об, запись 23
Рождение ребёнка
22.06.1837

Сын: Кувыркин Иван Константинов

Отец ребёнка: Кувыркин Константин Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувыркин Константин Федоров

Смерть
Неизвестно
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