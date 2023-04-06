Кувыркин Николай Константинов
Место рождения
Дата рождения06.12.1832
Дата смерти04.01.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1832
Крещение
06.12.1832
Родители: села Великого крестьянин Константин Федоров Кувыркин и его законная жена Анна Иванова. Восприемники: села Великого крестьянин Иван Михайлов Оловя... Таинство совершал приходской протоиерей В... Показать все
Бракосочетание
13.10.1872
Жених: бессрочно отпускной унтер-офицер Николай Константинов Кувыркин, единоверец, первым браком, 34 г. Невеста: крестьянская вдова с.ВеликогоАлександра Михайлова Грибкова, православного исповедания, ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.01.1902
Смерть в возрасте 65 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л. , запись 13
Похороны
06.01.1902
Смерть в возрасте 65 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л. , запись 13ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л. , запись 13 | Тихвинская единоверческая церковь