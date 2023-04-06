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Кувыркин Николай Константинов

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.12.1832

Дата смерти

04.01.1902

Пол

Мужской

Отец

Между 1811 и 1813 г.р.

Мать

1808 г.р.

Жена

Между 1831 и 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1832

Отец: Кувыркин Константин Федоров

Мать: 1 Жена Кувыркина Анна Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
06.12.1832
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Константин Федоров Кувыркин и его законная жена Анна Иванова. Восприемники: села Великого крестьянин Иван Михайлов Оловя... Таинство совершал приходской протоиерей В... Показать все
Бракосочетание
13.10.1872

Жена: Кувыркина Александра Михайлова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених: бессрочно отпускной унтер-офицер Николай Константинов Кувыркин, единоверец, первым браком, 34 г. Невеста: крестьянская вдова с.ВеликогоАлександра Михайлова Грибкова, православного исповедания, ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
04.01.1902
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 65 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л. , запись 13
Похороны
06.01.1902
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 65 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л. , запись 13ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л. , запись 13 | Тихвинская единоверческая церковь
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