Орлова (Сметова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Сметова) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1958 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.1985

Дочь: Копченко Мария Викторовна

Отец ребёнка: Орлов Виктор Аркадьевич

Меркуши, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канева Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Орлов Виктор Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Виктор Аркадьевич

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