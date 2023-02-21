Орлова (Сметова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.1985
Дочь: Копченко Мария Викторовна
Отец ребёнка: Орлов Виктор Аркадьевич
Меркуши, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канева Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Орлов Виктор Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно