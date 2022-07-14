Канева (Канева) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канева (Канева) Екатерина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Виктор Аркадьевич

Мать: Орлова (Сметова) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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