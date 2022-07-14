Канева (Канева) Екатерина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Виктор Аркадьевич
Мать: Орлова (Сметова) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности