Копченко (Орлова) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копченко (Орлова) Мария Викторовна

Место рождения

Меркуши, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

19.02.1985

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1985

Отец: Орлов Виктор Аркадьевич

Мать: Орлова (Сметова) Нина

Меркуши, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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