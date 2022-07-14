Копченко (Орлова) Мария Викторовна
Место рождения
Дата рождения19.02.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1985
Отец: Орлов Виктор Аркадьевич
Мать: Орлова (Сметова) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности