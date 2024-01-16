Колосов Иван Леонтьевич
Место рожденияд. Подсмуринская
Дата рождения1716
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Колосов Лев (Леонтий) Ефимович
Мать: ?
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Корзникова Мария Ивановна
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1739
Сын: Колосов Перфилий (Порфирий) Иванович
д. Подсмуринская
Смерть
1746
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Елизавета Ивановна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Васса Ивановна
д. Сиринская