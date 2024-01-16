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Колосов Иван Леонтьевич

Место рождения

д. Подсмуринская

Дата рождения

1716

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Колосов Лев (Леонтий) Ефимович

Мать: ?

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Корзникова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1739

Сын: Колосов Перфилий (Порфирий) Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Подсмуринская
Смерть
1746
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

д. Сиринская
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